PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zugang zu Bürogebäude verschafft: Männlicher Täter wird von Zeugen angetroffen und flüchtet

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (26. Dezember 2025) kam es gegen 12:40 Uhr am Groendahlscher Weg in Emmerich zu einem Einbruch. Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich ein männlicher Täter Zutritt zu einem Bürogebäude. Dort konnte der Täter durch einen Zeugen in einem Raum angetroffen werden und entfernte sich dann über ein Fenster in Richtung Weseler Straße. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - dunkle Jacke
   - flüchtete in Richtung Weseler Straße

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:00

    POL-KLE: Emmerich - Scheibe von Einfamilienhaus eingeschlagen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es zwischen 17:50 Uhr und 20:45 Uhr an der Duisburger Straße in Emmerich zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter drangen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses vor und schlugen dort eine Scheibe des Hauses ein. Nachdem die Täter in die Räumlichkeiten vorgedrungen waren, durchsuchten ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 17:52

    POL-KLE: Einbruch in Garage - Kleinkraftrad entwendet

    Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 07:00 Uhr und Freitag (26.12.2025), 09:00 Uhr kam es an der Kurfürstenstraße in Emmerich zu einem Einbruch in eine Garage. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Täter in die Garage und entwendeten aus dieser ein rot/schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zehjiang Chihui. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 135NDV angebracht. Hinweise zu ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 15:35

    POL-KLE: Goch - Einbrecher flüchtet aus Schlafzimmerfenster / Polizei sucht Zeugen

    Goch (ots) - Am Dienstag (23. Dezember 2025) brach ein bisher unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pfalzdorfer Straße in Goch ein. Gegen 18:40 Uhr hörte die Bewohnerin zunächst ein Geräusch aus der Küche. Sie stellte dort ein geöffnetes Küchenfenster fest und schloss dieses. Einige Minuten später hörte die betagte Dame ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren