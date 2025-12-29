Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zugang zu Bürogebäude verschafft: Männlicher Täter wird von Zeugen angetroffen und flüchtet

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (26. Dezember 2025) kam es gegen 12:40 Uhr am Groendahlscher Weg in Emmerich zu einem Einbruch. Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich ein männlicher Täter Zutritt zu einem Bürogebäude. Dort konnte der Täter durch einen Zeugen in einem Raum angetroffen werden und entfernte sich dann über ein Fenster in Richtung Weseler Straße. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - dunkle Jacke - flüchtete in Richtung Weseler Straße

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell