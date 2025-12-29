Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Musikschule: Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Freitag (19. Dezember 2025), 13:00 Uhr und Donnerstag (25. Dezember 2025), 13:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Musikschule ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und durchsuchten nachfolgend mehrere Räume. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

