Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Musikboxen aus Grundschule entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (23. Dezember 2025), 16:30 Uhr und Samstag (27. Dezember 2025), 13:10 Uhr kam es an der Königsallee in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster einer Grundschule und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten zwei Musikboxen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell