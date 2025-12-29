PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wertgegenstände aus abgestelltem Wohnwagen entwendet: Ermittlungen nach unbekannten Tätern aufgenommen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Freitag (26. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Samstag (27. Dezember 2025), 02:40 Uhr drangen unbekannte Täter in einen abgestellten Wohnwagen vor. Der oder die Täter hebelten ein Fenster des an der Örtlichkeit "An der Vulkeskuhle" abgestellten Wohnwagen auf und drangen so ins Innere vor. Aus dem Wagen entwendeten die Täter u.a. zwei dunkle Jacken sowie eine schwarze Musikbox.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

