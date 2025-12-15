Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Raubdelikt Tatverdächtige gestellt

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in der Richard-Wagner-Straße beraubt worden. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei wenig später vier Tatverdächtige stellen. Die Ermittlungen laufen.

Nach Angaben des betroffenen 28-Jährigen war er kurz vor halb sechs mit vier ihm unbekannten Männern in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei schlug und trat das Quartett auf das Opfer ein, auch nachdem es bereits zu Boden gestürzt war. Der 28-Jährige spürte noch, dass seine Taschen durchsucht wurden, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Täter ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag raubten. Anschließend stiegen die Täter in einen Pkw und fuhren davon.

Zeugen konnten das Kennzeichen des Fahrzeugs ablesen und der Polizei mitteilen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stoppte eine Streife des Polizeipräsidiums Mainz den Wagen auf dem Weg nach Rheinhessen. Einer der Insassen räumte ein, für die Schläge gegen den 28-Jährigen verantwortlich zu sein.

Alle vier Männer mussten für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen, durften diese aber im Anschluss wieder verlassen. Gegen sie wird wegen des Raubverdachts und der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Das Opfer wurde unterdessen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der 28-Jährige erlitt multiple Gesichtsverletzungen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell