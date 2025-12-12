PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neuer Leiter der Kriminalinspektion 2

Kaiserslautern (ots)

Florian Buchheit ist der neue Leiter der Kriminalinspektion (KI) 2 bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern. Der 42-jährige Kriminaloberrat wurde am heutigen Freitag von Polizeipräsident Hans Kästner in sein Amt eingeführt. Er tritt damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Alexander Welter an, der im November nach Pirmasens gewechselt ist und dort die Leitung der Polizeidirektion übernommen hat (wir berichteten: https://s.rlp.de/XlhjZaw).

Der neue Leiter der KI 2 ist beim Polizeipräsidium Westpfalz kein Unbekannter. Bereits von 2018 bis 2021 war Florian Buchheit bei der Kripo Kaiserslautern tätig und bei der damaligen Regionalen Kriminalinspektion als Leiter eingesetzt. Danach übernahm er die Leitung des Landesprojektes zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen und der medienbruchfreien Kommunikation mit der Justiz in der Polizei Rheinland-Pfalz, also der nahtlosen Übertragung von Informationen ohne Unterbrechungen durch Medienwechsel (zwischen analog und digital). Auch in seiner neuen Funktion wird ihn die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz weiterhin beschäftigen, was er in seiner Antrittsrede noch einmal betonte.

Der neue Arbeitsort des 42-Jährigen ist ab sofort Kaiserslautern - und auch privat ist Florian Buchheit in der Region zu Hause. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in der Südwestpfalz.

Zur Übernahme der Amtsgeschäfte gratulierten neben Behördenleiter Hans Kästner auch der Leiter der Kriminaldirektion, Stefan Becht, der Vorgänger in der KI-Leitung, Alexander Welter, sowie der Vorsitzende des Örtlichen Personalrats, Christian Kauf.

Die Kriminalinspektion 2 ist für die Bekämpfung der mittleren und schweren Kriminalität in der Westpfalz verantwortlich. Sie gliedert sich in die Fachkommissariate 21 - Politisch motivierte Kriminalität/Terrorismus, K22 - Organisierte Kriminalität, K23 - Bandenkriminalität, K24 - Mehrfach- und Intensivtäter/Rauschgiftkriminalität und K25 - Cybercrime. Zum Dienstbezirk gehören die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, die Landkreise Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz, die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler (Donnersbergkreis) sowie der südliche Teil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan (Bereich der früheren Verbandsgemeinde Meisenheim, Landkreis Bad Kreuznach).

Informationen über die Kriminaldirektion Kaiserslautern mit ihren drei Kriminalinspektionen finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/51C3FK1 |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

