Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen parkende Autos gefahren

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag mehrere Autos in der Hauptstraße beschädigt. Die 18-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14:25 Uhr mit einem Ford Kuga unterwegs, als sie in einer Engstelle zwei geparkte Autos touchierte. Dabei riss sie einen Außenspiegel eines Seat Arona ab und fuhr gegen den hinteren Kotflügel eines Audi A3. Der Ford wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein zu. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell