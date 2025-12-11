Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Einbrecher geschnappt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Firmengelände in der Ringstraße war am späten Mittwochabend Ziel eines Einbruchsversuchs. Gegen 23:40 Uhr löste der Alarm auf dem Gelände aus, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Mehrere Streifenwagen rückten aus und umstellten das Areal. Dabei entdeckten die Beamten einen Mann, der über das Gelände flüchtete. Der 33-Jährige gab an, aus Neugierde das Gelände betreten zu haben und sich nur umschauen zu wollen. Die Polizeibeamten nahmen den Eindringling mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. Ein Sachschaden ist bislang nicht entstanden. |elz

