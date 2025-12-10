Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb nutzt Menschenmenge

Kaiserslautern (ots)

Einer Stadtbewohnerin wurde am Donnerstag, 4. Dezember, in der Fackelwoogstraße der Geldbeutel gestohlen. Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 15:45 Uhr von der Mühlstraße in Richtung Fackelstraße unterwegs. Aufgrund eines Gewinnspiels vor einem Einkaufzentrum, kam es zu einer größeren Ansammlung an Personen. Nachdem sich die 64-Jährige ihren Weg durch die Menschentraube bahnte, stellte sie fest, dass sich anscheinend jemand an ihrem Rucksack zu schaffen gemacht hatte. Die Tasche stand offen und die Geldbörse der Marke "Tommy Hilfiger" fehlte. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, konnte die Frau nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

