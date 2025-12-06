PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalismus an Grillhütte - Polizei bittet um Hinweise

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 29. November 2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 30. November 2025, 12:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände der Grillhütte in Otterbach mutwillig Schäden verursacht. Die zuständige Polizeidienststelle hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in dem genannten Zeitraum in der Umgebung der Grillhütte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 14199 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass Zerstörungen dieser Art nicht toleriert werden. Sie stellen nicht nur ein erhebliches Ärgernis für die Allgemeinheit dar, sondern verursachen auch Kosten für Reparaturen und Wiederherstellungen, die letztlich von allen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden müssen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 12:22

    POL-PPWP: Fehler bei Meldung zu falschem Heizungsmonteur

    Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Bei unserer Pressemeldung zu einem falschen Heizungsmonteur (siehe: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6173339) hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Vorfall hatte sich nicht in Kaiserslautern, sondern in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern ereignet. |kfa Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:12

    POL-PPWP: Falscher Heizungsmonteur fliegt auf

    Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Nur knapp entging eine Seniorin am Donnerstagnachmittag in der Kaiserstraße einem Diebstahl. Die Frau war zu Hause, als es gegen 16:20 Uhr an ihrer Haustür klingelte. Ein Mann stand davor und gab an, ihre Heizung überprüfen zu müssen. Die 87-Jährige bat den vermeintlichen Techniker ins Haus und führte ihn zu ihrer Heizung. Ein weiterer Täter nutzte die ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:08

    POL-PPWP: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

    Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Weisgerberstraße ein. Die Täter durchwühlten die Innenräume und machten sich im Anschluss mit ihrer Beute aus dem Staub. Insgesamt gelang es den Einbrechern, Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags zu stehlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die Diebe das Haus zwischen 18:40 Uhr und ...

    mehr
