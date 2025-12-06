Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalismus an Grillhütte - Polizei bittet um Hinweise

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 29. November 2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 30. November 2025, 12:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände der Grillhütte in Otterbach mutwillig Schäden verursacht. Die zuständige Polizeidienststelle hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in dem genannten Zeitraum in der Umgebung der Grillhütte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 14199 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass Zerstörungen dieser Art nicht toleriert werden. Sie stellen nicht nur ein erhebliches Ärgernis für die Allgemeinheit dar, sondern verursachen auch Kosten für Reparaturen und Wiederherstellungen, die letztlich von allen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden müssen.

