POL-PPWP: Fehler bei Meldung zu falschem Heizungsmonteur
Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Bei unserer Pressemeldung zu einem falschen Heizungsmonteur (siehe: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6173339) hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Vorfall hatte sich nicht in Kaiserslautern, sondern in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern ereignet. |kfa
