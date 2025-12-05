POL-PPWP: Fehler bei Meldung zu falschem Heizungsmonteur

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Nur knapp entging eine Seniorin am Donnerstagnachmittag in der Kaiserstraße einem Diebstahl. Die Frau war zu Hause, als es gegen 16:20 Uhr an ihrer Haustür klingelte. Ein Mann stand davor und gab an, ihre Heizung überprüfen zu müssen. Die 87-Jährige bat den vermeintlichen Techniker ins Haus und führte ihn zu ihrer Heizung. Ein weiterer Täter nutzte die ...

mehr