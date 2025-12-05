PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fehler bei Meldung zu falschem Heizungsmonteur

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei unserer Pressemeldung zu einem falschen Heizungsmonteur (siehe: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6173339) hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Vorfall hatte sich nicht in Kaiserslautern, sondern in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern ereignet. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

