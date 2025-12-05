Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Volles Haus beim Adventskonzert des Landespolizeiorchesters

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern

Der Beirat der Ökumenischen Polizeiseelsorge Pfalz und das Polizeipräsidium Westpfalz hatten am Donnerstagabend, 4. Dezember, zu einem Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in die Gelöbniskirche Maria Schutz geladen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Etwa 400 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten den weihnachtlichen Klängen des Orchesters unter der Leitung von Florian Weber. Auf dem Programm standen verschiedene Stücke von "Nun freut euch, ihr Christen" von John Reading, über "Macht hoch die Tür" bis "Tochter Zion" in einem Arrangement von Guido Rennert. Das Publikum war begeistert und verabschiedete die Musikerinnen und Musiker mit stehenden Ovationen. Das gemeinsame Benefizkonzert hat sich in Kaiserslautern etabliert und wir freuen uns, auch nächstes Jahr wieder dazu einladen zu dürfen. |kfa

