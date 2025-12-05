PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Volles Haus beim Adventskonzert des Landespolizeiorchesters

POL-PPWP: Volles Haus beim Adventskonzert des Landespolizeiorchesters
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Der Beirat der Ökumenischen Polizeiseelsorge Pfalz und das Polizeipräsidium Westpfalz hatten am Donnerstagabend, 4. Dezember, zu einem Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in die Gelöbniskirche Maria Schutz geladen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Etwa 400 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten den weihnachtlichen Klängen des Orchesters unter der Leitung von Florian Weber. Auf dem Programm standen verschiedene Stücke von "Nun freut euch, ihr Christen" von John Reading, über "Macht hoch die Tür" bis "Tochter Zion" in einem Arrangement von Guido Rennert. Das Publikum war begeistert und verabschiedete die Musikerinnen und Musiker mit stehenden Ovationen. Das gemeinsame Benefizkonzert hat sich in Kaiserslautern etabliert und wir freuen uns, auch nächstes Jahr wieder dazu einladen zu dürfen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:45

    POL-PPWP: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mitarbeiter einer Baustelle meldeten der Polizei am Montag den Diebstahl von Kupferkabel. Wie die Arbeiter bei den Beamten zu Protokoll gaben, müssen Unbekannte sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, Zugang zu der Großbaustelle in der Ortsgemeinde verschafft haben. Dort wurden bereits im Boden verlegte Kabel gekappt und mitgenommen. Hierdurch entstand ein Schaden ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:48

    POL-PPWP: Taschendieb erbeutet Geldbeutel

    Kaiserslautern (ots) - Die Shoppingtour einer Stadtbewohnerin endete am Montagnachmittag mit einer Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie gegen 14:15 Uhr in einem Non-Food-Discounter in der Fruchthallstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte die 60-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand. Der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren