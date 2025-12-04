PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mitarbeiter einer Baustelle meldeten der Polizei am Montag den Diebstahl von Kupferkabel. Wie die Arbeiter bei den Beamten zu Protokoll gaben, müssen Unbekannte sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, Zugang zu der Großbaustelle in der Ortsgemeinde verschafft haben. Dort wurden bereits im Boden verlegte Kabel gekappt und mitgenommen. Hierdurch entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

