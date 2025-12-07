Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Baucontainer - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Der 47-jährige Tatverdächtige beschädigte am Samstagvormittag die Fensterscheibe eines Baucontainers in der Innenstadt, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Durch einen Zeugenhinweis konnte eine Polizeistreife den Mann kurz darauf im Inneren des Containers antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverses mutmaßliches Diebesgut, darunter alkoholische Getränke sowie mehrere Mobiltelefone, das sichergestellt wurde. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell