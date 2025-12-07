PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Baucontainer - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Der 47-jährige Tatverdächtige beschädigte am Samstagvormittag die Fensterscheibe eines Baucontainers in der Innenstadt, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Durch einen Zeugenhinweis konnte eine Polizeistreife den Mann kurz darauf im Inneren des Containers antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverses mutmaßliches Diebesgut, darunter alkoholische Getränke sowie mehrere Mobiltelefone, das sichergestellt wurde. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 11:35

    POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Am 05.12.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 64-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Erzhütten unterwegs, während ein 62-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand jeweils ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 11:35

    POL-PPWP: Vandalismus an Grillhütte - Polizei bittet um Hinweise

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 29. November 2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 30. November 2025, 12:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände der Grillhütte in Otterbach mutwillig Schäden verursacht. Die zuständige Polizeidienststelle hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittler bitten ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:22

    POL-PPWP: Fehler bei Meldung zu falschem Heizungsmonteur

    Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Bei unserer Pressemeldung zu einem falschen Heizungsmonteur (siehe: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6173339) hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Vorfall hatte sich nicht in Kaiserslautern, sondern in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern ereignet. |kfa Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren