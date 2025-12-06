Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am 05.12.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 64-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Erzhütten unterwegs, während ein 62-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand jeweils Sachschaden, verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Pkw-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde vorläufig entzogen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

