POL-PPWP: Telefonbetrüger heimsen fünfstellige Summe ein
Landkreis Kaiserslautern (ots)
Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wurde am Dienstagnachmittag das Opfer von Betrügern. Wie die 35-Jährige der Polizei schilderte, wurde sie von angeblichen Mitarbeitern eines Online-Bezahldienstes angerufen. Die Männer sprachen davon, dass das Konto der Frau von sogenannten Hacking-Angriffen betroffen sei. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, Zugriff auf das Onlinekonto der 35-Jährigen zu erhalten. Hierbei führten die Betrüger mehrere Transaktionen durch. Insgesamt erbeuteten die Täter über 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell