Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Telefonbetrüger heimsen fünfstellige Summe ein

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wurde am Dienstagnachmittag das Opfer von Betrügern. Wie die 35-Jährige der Polizei schilderte, wurde sie von angeblichen Mitarbeitern eines Online-Bezahldienstes angerufen. Die Männer sprachen davon, dass das Konto der Frau von sogenannten Hacking-Angriffen betroffen sei. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, Zugriff auf das Onlinekonto der 35-Jährigen zu erhalten. Hierbei führten die Betrüger mehrere Transaktionen durch. Insgesamt erbeuteten die Täter über 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

