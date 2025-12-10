Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand von Terrassenmöbel

Kaiserslautern (ots)

Gedankenschnell reagierten am Montagabend drei Passanten in der Friedestraße. Dort brannten gegen 20 Uhr mehrere Terrassenmöbel eines Mehrfamilienhauses. Die drei Männer sahen das Feuer und griffen direkt ein. Es gelang ihnen, die Flammen zu löschen. Dennoch wurden die Hausfassade, die Terrassentür und die Möbel selbst beschädigt. Das Trio wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631369-14199 entgegengenommen. |kfa

