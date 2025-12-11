Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau bedrängt - Polizei schnappt Täter

Kaiserslautern (ots)

Am späten Samstagabend wurde eine Frau auf dem Willy-Brandt-Platz von einem Mann bedrängt. Zeugen wurden gegen 23 Uhr auf die Situation aufmerksam und kamen der 24-Jährigen zu Hilfe, worauf der Täter die Flucht ergriff. Polizisten konnten den Mann in der Nähe antreffen und kontrollieren. Der 37-Jährige musste aufgrund weiterer Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung die Beamten zur Dienststelle begleiten. Diese durfte er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. |kfa

