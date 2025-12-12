PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher durchwühlen Schränke

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Ludwig-Thoma-Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Terassentür auf und durchwühlten mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der Einbruch ereignete sich zwischen 15:50 Uhr und 23:55 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

