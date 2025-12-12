POL-PPWP: Einbrecher durchwühlen Schränke

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag mehrere Autos in der Hauptstraße beschädigt. Die 18-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14:25 Uhr mit einem Ford Kuga unterwegs, als sie in einer Engstelle zwei geparkte Autos touchierte. Dabei riss sie einen Außenspiegel eines Seat Arona ab und fuhr gegen den hinteren Kotflügel eines Audi A3. Der Ford wurde bei dem ...

