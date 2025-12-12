PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit intimen Aufnahmen erpresst

Kaiserslautern (ots)

Eine Erpressung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag angezeigt. Wie der 57-Jährige berichtete, hatte er einer neuen Online-Bekanntschaft intime Aufnahmen von sich geschickt und wurde daraufhin von der Unbekannten erpresst. Obwohl er bereits erste Forderungen erfüllt hatte, setzte die Täterin ihre Erpressung fort und forderte erneut eine Zahlung via Gutscheinkarten. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unsere Empfehlungen, um sich vor Sextortion (sexuelle Erpressung) zu schützen:

   - Vorsicht bei neuen Online-Kontakten: Geben Sie keine 
     persönlichen oder intimen Informationen an unbekannte Personen 
     weiter - auch nicht, wenn die Person vertrauenswürdig wirkt.
   - Keine intimen Aufnahmen versenden: Sobald Sie solche Bilder oder
     Videos teilen, verlieren Sie die Kontrolle darüber. Täter können
     diese für eine Erpressung nutzen.
   - Sicherheitseinstellungen prüfen: Passen Sie die 
     Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken und 
     Messengerdiensten an, um den Zugriff auf Ihre Daten zu 
     beschränken.
   - Misstrauisch bei Forderungen sein: Fordert jemand plötzlich Geld
     oder weitere intime Inhalte, brechen Sie den Kontakt ab und 
     speichern Sie alle Beweise (Chats, Screenshots).
   - Keine Zahlungen leisten: Erpresser fordern oft Gutscheinkarten 
     oder Kryptowährungen. Geben Sie solchen Forderungen nicht nach -
     die Erpressung endet selten nach einer Zahlung.
   - Anzeige erstatten: Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn
     Sie Opfer von Sextortion werden.

Weitere Informationen zum Thema "Sextortion" finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/i3Kil |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 10:33

    POL-PPWP: Gegen parkende Autos gefahren

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag mehrere Autos in der Hauptstraße beschädigt. Die 18-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14:25 Uhr mit einem Ford Kuga unterwegs, als sie in einer Engstelle zwei geparkte Autos touchierte. Dabei riss sie einen Außenspiegel eines Seat Arona ab und fuhr gegen den hinteren Kotflügel eines Audi A3. Der Ford wurde bei dem ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:01

    POL-PPWP: Frau bedrängt - Polizei schnappt Täter

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Samstagabend wurde eine Frau auf dem Willy-Brandt-Platz von einem Mann bedrängt. Zeugen wurden gegen 23 Uhr auf die Situation aufmerksam und kamen der 24-Jährigen zu Hilfe, worauf der Täter die Flucht ergriff. Polizisten konnten den Mann in der Nähe antreffen und kontrollieren. Der 37-Jährige musste aufgrund weiterer Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung die ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 09:59

    POL-PPWP: Mutmaßlichen Einbrecher geschnappt

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Firmengelände in der Ringstraße war am späten Mittwochabend Ziel eines Einbruchsversuchs. Gegen 23:40 Uhr löste der Alarm auf dem Gelände aus, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Mehrere Streifenwagen rückten aus und umstellten das Areal. Dabei entdeckten die Beamten einen Mann, der über das Gelände flüchtete. Der 33-Jährige gab an, aus Neugierde das Gelände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren