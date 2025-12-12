Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit intimen Aufnahmen erpresst

Kaiserslautern (ots)

Eine Erpressung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag angezeigt. Wie der 57-Jährige berichtete, hatte er einer neuen Online-Bekanntschaft intime Aufnahmen von sich geschickt und wurde daraufhin von der Unbekannten erpresst. Obwohl er bereits erste Forderungen erfüllt hatte, setzte die Täterin ihre Erpressung fort und forderte erneut eine Zahlung via Gutscheinkarten. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unsere Empfehlungen, um sich vor Sextortion (sexuelle Erpressung) zu schützen:

- Vorsicht bei neuen Online-Kontakten: Geben Sie keine persönlichen oder intimen Informationen an unbekannte Personen weiter - auch nicht, wenn die Person vertrauenswürdig wirkt.

- Keine intimen Aufnahmen versenden: Sobald Sie solche Bilder oder Videos teilen, verlieren Sie die Kontrolle darüber. Täter können diese für eine Erpressung nutzen.

- Sicherheitseinstellungen prüfen: Passen Sie die Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken und Messengerdiensten an, um den Zugriff auf Ihre Daten zu beschränken.

- Misstrauisch bei Forderungen sein: Fordert jemand plötzlich Geld oder weitere intime Inhalte, brechen Sie den Kontakt ab und speichern Sie alle Beweise (Chats, Screenshots).

- Keine Zahlungen leisten: Erpresser fordern oft Gutscheinkarten oder Kryptowährungen. Geben Sie solchen Forderungen nicht nach - die Erpressung endet selten nach einer Zahlung.

- Anzeige erstatten: Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer von Sextortion werden.

Weitere Informationen zum Thema "Sextortion" finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/i3Kil |elz

