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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Knüllwald-Remsfeld

Kassel (ots)

Am Sonntagmorgen, 15.03.2026, gegen 02:45 Uhr, kam es zu einem Raub mit einer Schusswaffe auf eine Tankstelle in Knüllwald-Remsfeld.

Den ersten Ermittlungen zufolge betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle und forderte unter Vorzeigen einer Schusswaffe Geld und Zigaretten. Das Raubgut verpackte er anschließend in seinen mitgeführten schwarzen Rucksack sowie eine tatorteigene gelbe Postbox und flüchtete fußläufig vom Tatort. Über die Höhe des Raubgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Der unbekannte männliche Täter war ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine blaue Jeanshose, eine schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze und hellen Applikationen im Brustbereich. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich und trug bei der Tatausführung eine schwarze Sturmmaske sowie schwarze Handschuhe.

Zeugen, die am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Knüllwald-Remsfeld gemacht haben, Hinweise zu dem unbekannten Täter oder sonstige sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Homberg unter 05681 774-0 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg/ Efze geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Daniel Wagner, Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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