Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Diebe beschädigen 20 Gräber auf Friedhof in Helsa: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

In Helsa haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag und dem gestrigen Donnerstag Schalen und Vasen aus verschiedenen Materialen von rund 20 Gräbern des Neuen Friedhofes gestohlen und dabei teilweise die Grabplatten beschädigt. Außerdem brachen die Diebe eine Tür der Friedhofskapelle auf. Dabei verursachten sie einen hohen Schaden, der bislang noch nicht abschließend beziffert werden konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Störung der Totenruhe sowie Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, waren sie am Donnerstag gegen 11 Uhr zu dem Friedhof am Bovelidweg gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter des Bauhofes kurz zuvor den Diebstahl bemerkt hatte. Die Polizisten stellten dann bei der Anzeigenaufnahme rund 20 Gräber fest, bei denen teilweise fest mit der Grabplatte verbundene Schalen und Vasen abgebrochen und entwendet worden waren. Weiterhin verschafften sich die Täter offenbar auch gewaltsam Zutritt zur Friedhofskapelle, entwendeten daraus jedoch nichts. Wann genau sich die Tat zwischen Dienstag, 14 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr, ereignete, ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug nutzten.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell