PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei stellt zahlreiche Böllerschmuggler über den Jahreswechsel fest

BPOLI LUD: Bundespolizei stellt zahlreiche Böllerschmuggler über den Jahreswechsel fest
  • Bild-Infos
  • Download

Görlitz (ots)

Rund um den Jahreswechsel vom 30. Dezember bis 1. Januar haben Einsatzkräfte der Bundespolizei erneut mehrere Personen bei der Einreise aus Polen mit verbotenem Feuerwerk gestoppt.

Insgesamt wurden bei sieben Personen - deutschen und polnischen Staatsangehörigen - 199 pyrotechnische Gegenstände mit einer Gesamtnettoexplosivmasse von 4,33 Kilogramm fest- und sichergestellt.

Am 31. Dezember kontrollierten Beamte am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf zunächst um 11:05 Uhr einen polnischen Staatsangehörigen, der ein Batteriefeuerwerk der Kategorie F3 mit 980 Gramm Nettoexplosivmasse (NEM) nach Deutschland einführen wollte. Gegen 14:00 Uhr wurde an gleicher Stelle ein weiterer Pole mit einem Batteriefeuerwerk der Kategorie F3 und 537 Gramm NEM festgestellt.

Weitere vier Personen - deutsche und polnische Staatsangehörige - versuchten sowohl am Grenzübergang Ludwigsdorf als auch an der Stadtbrücke Görlitz, unterschiedliche Feuerwerkskörper der Kategorie F3 nach Deutschland zu bringen. Darunter befanden sich unter anderem Raketen und verschiedene Knallkörper. Insgesamt handelte es sich hierbei um 197 einzelne Feuerwerkskörper.

Bei allen Betroffenen wurde die verbotene Pyrotechnik eingezogen und zur Vernichtung vorgesehen. Nach Fertigung der Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffrecht konnten die Personen ihre Reise nach Deutschland fortsetzen - allerdings mit deutlich leichterem Gepäck.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise

Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:50

    BPOLI LUD: Nach Grenzkontrolle im Gefängnis gelandet

    Görlitz (ots) - Die Grenzkontrolle endete am Montagmorgen für einen Ukrainer (32) mit einer Überstellung ins Gefängnis. Der Mann wollte mit einem Reisebus in Görlitz nach Deutschland einreisen. Der Bus fuhr später allerdings ohne ihn weiter. Bundespolizisten hatten bei der Überprüfung der Personalien des 32-Jährigen festgestellt, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorliegt. Dabei war der Haftbefehl erst ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:32

    BPOLI LUD: Bundespolizei zieht verbotene Feuerwerkskörper aus dem Verkehr

    Görlitz (BAB 4), Krauschwitz (DK12/S127) (ots) - Am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei in vier Fällen Reisende fest, die Feuerwerkskörper der Kategorie F3 mitführten, ohne jedoch im Besitz der erforderlichen Berechtigung für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen zu sein. BAB 4, Autobahnrastplatz An der Neiße Nord, Grenzkontrollstelle Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren