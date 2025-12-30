Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei zog auch am Montag und heute wieder verbotene Feuerwerkskörper aus dem Verkehr

Görlitz (ots)

Zwei Feuerwerksbatterien ("KOLOS" und "WITAJ") der Kategorie F3 mit jeweils zwölf Kilogramm Nettoexplosivmasse sowie mehrere Blitzknallkörper "DUM BUM" der Kategorie F4 wurden am Montagvormittag einem Deutschen aus Niesky abgenommen. Der 22-Jährige war mit der Pyrotechnik, die er in den Kofferraum seines Mercedes geladen hatte, über die Görlitzer Stadtbrücke von Polen nach Deutschland gefahren.

Fast zur gleichen Zeit ertappten Bundespolizisten am Grenzübergang in Bad Muskau einen 18-Jährigen aus dem Burgenlandkreis und einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die beiden waren mit insgesamt 132 Böllern der Kategorie F3 eingereist.

Am Montagabend ist dann nochmals auf der Görlitzer Stadtbrücke ein polnischer Staatsangehöriger (20) angehalten worden. Dem in Markersdorf wohnenden 20-Jährigen wurde später eine Packung mit 18 Böllern (Kategorie F3) zum Verhängnis. Die Packung hatten die Beamten im Kofferraum seines Ford entdeckt.

Vor wenigen Stunden wurden Bundesbereitschaftspolizisten dann in der Autobahnkontrolle auf einen weiteren Ford aufmerksam. Hinter dem Steuer saß ein 21-Jähriger aus Stuttgart. Auch im Kofferraum seines Pkw fand sich anschließend eine Packung mit Feuerwerk (à 20 Böller der Kategorie F3).

In allen fünf Fällen fehlte den späteren Betroffenen die sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Deshalb werden den Sicherstellungen wohl auch noch Bußgeldbescheide folgen. Hinsichtlich der Blitzknallkörper (Kat. F4), die der Nieskyer mitführte, wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

