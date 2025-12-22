Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Weil sie offenbar gegen das Waffengesetz verstoßen haben, sind gegen einen ukrainischen (18), einen polnischen (25) sowie einen deutschen Staatsangehörigen (20) Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch die Bundespolizei erstattet worden.

Dabei wurde dem Ukrainer ein Springmesser, dem Polen ein Kampfmesser und dem Deutschen ein Einhandmesser zum Verhängnis.

Der 18-Jährige war in der Nacht zum Samstag beim Passieren der Görlitzer Stadtbrücke angehalten worden. Der 25-Jährige reiste am Sonntagvormittag über die Autobahn bei Görlitz ein. Der Deutsche wurde vor wenigen Stunden wiederum auf der Stadtbrücke in Görlitz angetroffen.

