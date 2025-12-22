Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen
Görlitz (ots)
Weil sie offenbar gegen das Waffengesetz verstoßen haben, sind gegen einen ukrainischen (18), einen polnischen (25) sowie einen deutschen Staatsangehörigen (20) Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch die Bundespolizei erstattet worden.
Dabei wurde dem Ukrainer ein Springmesser, dem Polen ein Kampfmesser und dem Deutschen ein Einhandmesser zum Verhängnis.
Der 18-Jährige war in der Nacht zum Samstag beim Passieren der Görlitzer Stadtbrücke angehalten worden. Der 25-Jährige reiste am Sonntagvormittag über die Autobahn bei Görlitz ein. Der Deutsche wurde vor wenigen Stunden wiederum auf der Stadtbrücke in Görlitz angetroffen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell