PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Weil sie offenbar gegen das Waffengesetz verstoßen haben, sind gegen einen ukrainischen (18), einen polnischen (25) sowie einen deutschen Staatsangehörigen (20) Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch die Bundespolizei erstattet worden.

Dabei wurde dem Ukrainer ein Springmesser, dem Polen ein Kampfmesser und dem Deutschen ein Einhandmesser zum Verhängnis.

Der 18-Jährige war in der Nacht zum Samstag beim Passieren der Görlitzer Stadtbrücke angehalten worden. Der 25-Jährige reiste am Sonntagvormittag über die Autobahn bei Görlitz ein. Der Deutsche wurde vor wenigen Stunden wiederum auf der Stadtbrücke in Görlitz angetroffen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:02

    BPOLI LUD: Mit verbotener Feuerwerksbatterie und verbotenem Messer ertappt

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Samstagvormittag lotsten Bundesbereitschaftspolizisten einen portugiesischen Transporter in die Autobahnkontrollstelle (Rastplatz An der Neiße Süd). Auf dessen Ladefläche entdeckten sie anschließend einen Karton. Dieser sei mit Kleidungsstücken gefüllt, so der portugiesische Beifahrer und Eigentümer (37) auf Nachfrage. Weil den Beamten ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:28

    BPOLI LUD: Litauer verstößt gegen Einreiseverbot, nun sitzt er im Gefängnis

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Donnerstagabend stoppten Bundespolizisten einen Reisebus, der über die Autobahnkontrollstelle bei Görlitz nach Deutschland gefahren war. Anschließend fand eine Kontrolle der Passagiere statt. Dabei stellten die Beamten bei einem litauischen Fahrgast fest, dass dessen Namen auf der Fahndungsliste stand. Einerseits lag gegen den 38-Jährigen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:22

    BPOLI LUD: Mit Schlagring in der Jacken- und Butterflymesser in der Hosentasche ertappt

    Görlitz (ots) - Am Sonntagabend wollten Bundespolizisten die Identität eines mit dem grenzüberschreitenden Zug (Zgorzelec - Görlitz) in die Neißestadt eingereisten polnischen Bürgers überprüfen. Weil der vorgelegte digitale Ausweis des 22-Jährigen aber nicht den gültigen Vorschriften entsprach, wurde der Mann durchsucht. Dabei kam in der Jackentasche des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren