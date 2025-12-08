PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI LUD: Mit Schlagring in der Jacken- und Butterflymesser in der Hosentasche ertappt

Görlitz (ots)

Am Sonntagabend wollten Bundespolizisten die Identität eines mit dem grenzüberschreitenden Zug (Zgorzelec - Görlitz) in die Neißestadt eingereisten polnischen Bürgers überprüfen. Weil der vorgelegte digitale Ausweis des 22-Jährigen aber nicht den gültigen Vorschriften entsprach, wurde der Mann durchsucht. Dabei kam in der Jackentasche des Reisenden zunächst ein Schlagring, später in seiner Hosentasche noch ein Butterflymesser zum Vorschein. Der Sicherstellung der beiden verbotenen Gegenstände folgt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 12:21

    BPOLI LUD: In den Grenzkontrollstellen klickten die Handfesseln

    Görlitz, BAB 4, Krauschwitz (ots) - In den Grenzkontrollstellen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf klickten am vergangenen Wochenende wieder mehrfach die Handfesseln. So wurde in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn bei Görlitz zunächst ein 37 Jahre alter polnischer Verurteilter festgenommen. Nachdem dieser aber 1.684,19 Euro zahlte, ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:55

    BPOLI LUD: Festnahme bei Grenzkontrolle

    Görlitz, BAB4 (ots) - Der Donnerstag war noch keine Stunde alt, als in der Görlitzer Autobahnkontrollstelle ein Reisebus angehalten, später einer der Passagiere von der Bundespolizei festgenommen wurde. Nach dem betreffenden 49-Jährigen fahndete die Staatsanwaltschaft Gießen mit einem Haftbefehl. Der Haftbefehl war ausgestellt worden, weil der wegen Diebstahls vom Amtsgericht Alsfeld wegen Diebstahls Verurteilte eine ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:39

    BPOLI LUD: Teleskopschlagstock gehört nicht ins Handschuhfach!

    Görlitz (ots) - Dass ein Teleskopschlagstock nicht ins Handschuhfach gehört, daran wurde am Donnerstagnachmittag ein 40-Jähriger aus Posen (Poznan) erinnert. Der Deutsche reiste mit seinem Mercedes über den Autobahngrenzübergang bei Görlitz nach Deutschland ein. Dabei wurden er und sein Fahrzeug von der Bundesbereitschaftspolizei überprüft. Bei der Gelegenheit entdeckten die Beamten im Handschuhfach des Daimlers ...

    mehr
