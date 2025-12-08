Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Schlagring in der Jacken- und Butterflymesser in der Hosentasche ertappt

Görlitz (ots)

Am Sonntagabend wollten Bundespolizisten die Identität eines mit dem grenzüberschreitenden Zug (Zgorzelec - Görlitz) in die Neißestadt eingereisten polnischen Bürgers überprüfen. Weil der vorgelegte digitale Ausweis des 22-Jährigen aber nicht den gültigen Vorschriften entsprach, wurde der Mann durchsucht. Dabei kam in der Jackentasche des Reisenden zunächst ein Schlagring, später in seiner Hosentasche noch ein Butterflymesser zum Vorschein. Der Sicherstellung der beiden verbotenen Gegenstände folgt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

