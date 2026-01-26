LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere verfassungsfeindliche Symbole in Lützeroda gesprüht. Die Täter nutzten weiße Sprühfarbe um die Straße mit Symbolen und einem Schriftzug zu versehen. Dazu wurde eine Bank übersprüht. Die verfassungsfeindlichen Symbole wurden unkenntlich gemacht und der Kommunalservice für die Reinigung kontaktiert. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen eingeleitet.
