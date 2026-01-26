LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht

Weimar (ots) - Zu mehreren versuchten sowie vollendeten Einbrüchen kam es im Zeitraum des Abends des 23.01.2026 auf den Morgen des 24.01.2026 in der Nordvorstadt Weimars. Der noch unbekannte Täter schlug von mehreren PKWs die Seitenscheiben ein, wohl in der Absicht aus diesen etwas zu entwenden. In einem Fall konnte dadurch ein Navigationsgerät sowie eine unbekannte Menge und Stückelung an Münzgeld aus einem PKW ...

