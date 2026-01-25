PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Einbrüche in PKWs in Nordvorstadt Weimar

Weimar (ots)

Zu mehreren versuchten sowie vollendeten Einbrüchen kam es im Zeitraum des Abends des 23.01.2026 auf den Morgen des 24.01.2026 in der Nordvorstadt Weimars. Der noch unbekannte Täter schlug von mehreren PKWs die Seitenscheiben ein, wohl in der Absicht aus diesen etwas zu entwenden. In einem Fall konnte dadurch ein Navigationsgerät sowie eine unbekannte Menge und Stückelung an Münzgeld aus einem PKW entwendet werden. Die betreffenden Kraftfahrzeuge befanden sich im Bereich der Kuhlmannstraße, Meyerstraße, Carl-August-Allee sowie Pabststraße. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 2.500,00 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

