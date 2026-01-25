Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Apolda (ots)

In der Nacht zu Samstag versuchte eine bislang unbekannte Person, mittels eines Hebelwerkzeugs die Eingangstür eines Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Dabei entstand an der Tür entsprechender Hebelschaden. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt die Bevölkerung vor derartigen Einbruchstaten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell