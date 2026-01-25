PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Apolda (ots)

In der Nacht zu Samstag versuchte eine bislang unbekannte Person, mittels eines Hebelwerkzeugs die Eingangstür eines Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Dabei entstand an der Tür entsprechender Hebelschaden. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt die Bevölkerung vor derartigen Einbruchstaten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:13

    LPI-J: Kellerbrand durch fahrlässiges Handeln

    Apolda (ots) - Am Samstagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein, da Brandgeruch aus einem Keller wahrgenommen wurde. Die Polizei stellte vor Ort einen Bewohner des Hauses fest, welcher sich aus seiner Wohnung ausschloss und sich aufgrund der Kälte im Keller aufhielt. Um sich zu wärmen, entzündete der Mann ein Leinentuch, welches an einer hölzernen Abtrennung befestigt war, Dadurch kam es zur Rauchentwicklung, ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    LPI-J: Enkeltrick hat wieder zugeschlagen.

    Apolda (ots) - Eine ältere Dame erhielt am vergangenen Freitag einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer teilte mit, ein Cousin der Frau habe einen schweren Autounfall versursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme hinterlegen um eine mögliche Inhaftierung zu vermeiden. Im Glauben ihren Angehörigen zu helfen, übergab die Frau kurze Zeit später ca. 30.000 Euro und ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:12

    LPI-J: Pkw durch Böller beschädigt

    Jena (ots) - Eine 53-jährige Nutzerin eines Pkw Ford parkte im Zeitraum vom 21.01.26 - 23.01.26 ihr Fahrzeug in Eisenberg, Zeilbäume/ Bereich der dortigen Schule. In dem genannten Zeitraum zündete ein bisher unbekannter Täter auf dem Dach des geparkten Fahrzeuges einen Feuerwerkskörper. Durch die Detonation entstand ein Sachschaden am Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise zum genannten Sachverhalt unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren