Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Enkeltrick hat wieder zugeschlagen.

Apolda (ots)

Eine ältere Dame erhielt am vergangenen Freitag einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer teilte mit, ein Cousin der Frau habe einen schweren Autounfall versursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme hinterlegen um eine mögliche Inhaftierung zu vermeiden.

Im Glauben ihren Angehörigen zu helfen, übergab die Frau kurze Zeit später ca. 30.000 Euro und einige Silbermünzen (Wert: 2000 Euro) an eine unbekannte Abholerin. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor sogenannten "Schockanrufen".

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell