Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw durch Böller beschädigt

Jena (ots)

Eine 53-jährige Nutzerin eines Pkw Ford parkte im Zeitraum vom 21.01.26 - 23.01.26 ihr Fahrzeug in Eisenberg, Zeilbäume/ Bereich der dortigen Schule. In dem genannten Zeitraum zündete ein bisher unbekannter Täter auf dem Dach des geparkten Fahrzeuges einen Feuerwerkskörper. Durch die Detonation entstand ein Sachschaden am Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise zum genannten Sachverhalt unter der Telefonnummer 0361/574356210.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

