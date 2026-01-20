PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0053 --Streit eskaliert - 18-Jähriger in Bahnhofsvorstadt durch Messerstiche verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz
Zeit: 	19.01.26, 17.45 Uhr

Am frühen Montagabend kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 18-Jähriger durch ein Messerangriff verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen geriet der junge Mann mit einem mutmaßlichen Landsmann in einen verbalen Streit, der sich vom Platz der Deutschen Einheit in Richtung Bahnhofstraße/Hillmannplatz verlagerte. Dort stach der noch unbekannte Täter mehrfach auf den Heranwachsenden ein. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Der 18-jährige Syrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter wird als etwa 18-19 Jahre alt, klein, mit langen, zu einem Zopf gebundenen, dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze "Nike"-Sneaker.

Die Fahndung nach dem Täter und die Zeugenbefragungen gestalteten sich schwierig, da Teilnehmer einer Versammlung am Hauptbahnhof fälschlicherweise davon ausgingen, dass die Polizei Maßnahmen gegen die Versammlungsteilnehmer ergriff und versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Zur Sicherstellung der Ordnung mussten zusätzliche Kräfte hinzugezogen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

