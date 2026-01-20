Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0054 --Anzeigen nach nicht angemeldeter Versammlung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 19.01.2026 - 20.01.2026, 22:40 - 02:10 Uhr

In der Bremer Neustadt kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer unangemeldeten Versammlung und einem Autokorso zum Thema "Umgang mit kurdischen Minderheiten". Die Polizei Bremen begleitete die Versammlung und ahndete Verstöße.

In der Friedrich-Ebert-Straße hielten sich zunächst gegen 22:40 Uhr rund 150 Personen mit kurdischen Flaggen auf und begaben sich in Richtung Flughafen. Dabei wuchs die Anzahl innerhalb kürzester Zeit auf 1200 Personen an. Aufgrund der hohen Personenanzahl wurde der Haupteingang des Flughafengebäudes durch Einsatzkräfte der Bundespolizei vorsorglich abgesperrt. Die Versammlung begab sich daraufhin in Richtung Hauptbahnhof. Dabei schlossen sich dem Aufzug 800 Personen und rund 150 Autos an. Hierbei wurde Pyrotechnik gezündet und diverse Fahnen mit einem möglicherweise verbotenen Symbol hochgehalten. Eine strafrechtliche Relevanz wird derzeit geprüft. Die Einsatzkräfte erklärten die Ansammlung zur nicht angemeldeten Versammlung. Den mehrfachen Anweisungen, unter anderem durch Lautsprecherdurchsagen, einen zugewiesenen Versammlungsort einzunehmen, kamen die Teilnehmenden nicht nach, wodurch die Einsatzkräfte gegen 02:10 Uhr die Versammlung auflösten. Während des Aufzuges traten und schlugen die Versammlungsteilnehmer mit Fahnenstangen auf ein unbeteiligtes Auto ein, indem sich zwei Männer befanden. Unter Einsatz von Zwangsmitteln durch die Polizei wurde der Angriff unterbunden. Verletzt wurde niemand.

Die Verstöße wurden durch die Polizei dokumentiert und diverse Anzeigen, unter anderem wegen Landfriedensbruch und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell