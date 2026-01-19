Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0051--Mann am Bahnhof schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 18.1.26, 8.50 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt kam es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus dem Obdachlosenmilieu, bei dem ein 38 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde.

Die beiden Männer waren am Bahnhofsplatz in Streit geraten. Im weiteren Verlauf wurde dem 38-Jährigen dabei eine massive Schnittverletzung im Gesicht zugefügt. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Güterbahnhof. Der 38-Jährige begab sich in Richtung Hauptbahnhof und bat am dortigen Taxistand um Hilfe. Anschließend wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Lebensgefahr bestand nicht.

Einsatzkräfte konnten einen 30-jährigen Tatverdächtigen identifizieren. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an. Zeugen melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell