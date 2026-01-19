PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0052--Polizei fahndet mit Fotos nach Kontobetrügerin--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	September bis Oktober 2025

Nach mehreren Betrugsdelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit Fotos nach einer bislang noch unbekannten Verdächtigen.

Die junge Frau eröffnete von September bis Oktober 2025 mit unechten oder verfälschten Personalausweisen unter falscher Identität mindestens acht Bankkonten.

Bei der Eröffnung der Konten wurden Bilder von der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit Fotos nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren