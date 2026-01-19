Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0050 --Platte Reifen und eingeschlagene Autos - Vandalismus beschäftigt Polizei--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Mitte, OT-Weidedamm, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 16.01.26 - 18.01.26

Gleich zwei Fälle von massivem Vandalismus an Fahrzeugen hielten die Polizei Bremen am Wochenende in Findorff und der Innenstadt in Atem.

Im Ortsteil Weidedamm beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag insgesamt 27 geparkte Fahrzeuge. In den Straßen Halberstädter Straße, Kasseler Straße und Leipziger Straße stachen die Täter an den Autos einen oder mehrere Reifen ein, die dadurch teils oder vollständig platt waren. Gemeinsamkeiten zwischen den betroffenen Fahrzeugen stellten die Ermittler bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagnachmittag eskalierte ein weiterer Vorfall in der Bahnhofsvorstadt: Ein 37 Jahre alter Mann schlug dort mit einer Holzlatte, in die Schrauben eingeschraubt waren, auf zahlreiche Fahrzeuge ein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei beschädigte er so über 30 Autos. Da er mehrfachen Aufforderungen der Einsatzkräfte, die Holzlatte abzulegen, nicht nachkam, brachten die Polizisten ihn schließlich zu Boden. Der 37-Jährige kam anschließend vorläufig in eine psychiatrische Einrichtung.

Die Polizei Bremen ermittelt in beiden Fällen. Hinweise zu den beschädigten Fahrzeugen in Findorff nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell