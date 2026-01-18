Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0049--Nach Einbruch in Weinladen: Polizei fasst Verdächtigen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 17.1.26, 6.25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Samstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher. Der 30-Jährige soll zuvor in ein Weingeschäft in der Neustadt eingebrochen sein.

Am frühen Morgen stieg ein Einbrecher in die Weinhandlung am Bahnhof Neustadt ein und löste dabei die Alarmanlage aus. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Einsatzkräfte stellten noch am Morgen einen Verdächtigen. Bei ihm fanden sie Weinflaschen und eine leere Kassenlade. Eine Nachschau zeigte, dass eine Glastür in der Weinhandlung eingeschlagen, die Räume durchsucht und eine Kasse geöffnet wurden. Zudem fehlte Wein.

Polizisten beschlagnahmten die Beute und nahmen den 30-jährigen Mann mit aufs Revier. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls geführt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell