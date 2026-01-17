PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0046--Polizei zum Heimspiel gegen Frankfurt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen, Weserstadion

Zeit: 16.1.26, 20.30 Uhr

Am Freitagabend standen sich um 20.30 Uhr der SV Werder Bremen und die Eintracht Frankfurt im ausverkauften Weserstadion gegenüber. Die Polizei begleitete die Geschehnisse rund um die Partie und verhinderte größere Auseinandersetzungen.

Die Anreise der Gästefans erfolgte mit dem Zug und individuell. Ein Fanmarsch ins Stadion verlief ohne größere Zwischenfälle. Im Verlauf des Spiels brannten einige Werderanhänger Pyrotechnik im Stadion ab, dies wurde von der Polizei dokumentiert und entsprechende Anzeigen gefertigt. Im Verlauf des Spielabends kam es zu fußballtypischen Straftaten wie Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikten. Die Einsatzkräfte konnten immer wieder ein gezieltes Aufeinandertreffen der jeweiligen Fanlager unterbinden. Nach dem Spiel versuchte eine Gruppe von etwa 80 vermummten Bremer Anhängern, die Frankfurter anzugreifen. Die Gästefans flüchteten, wurden aber weiterhin verfolgt. Die Polizei brachte die Lage unter Kontrolle, stellte die verdächtigen Bremer, führte Identitätsfeststellungen durch und leitete Ermittlungen wegen schwerem Landfriedensbruch ein.

Durch die verstärkte Polizeipräsenz mit Unterstützung durch die Kräfte aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein konnten größere Auseinandersetzungen verhindert werden. Die Einsatzkräfte begleiteten danach die Fan-Gruppen weiter und sorgten für eine reibungslose Abreise.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

