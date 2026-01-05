LPI-GTH: Alkoholisiert
Ilmenau (ots)
Ein 63-jähriger Fahrer eines VW wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle im Bereich einer Tankstelle in der Straße "Grenzhammer" unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Ein Verfahren gegen den 63-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
