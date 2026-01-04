PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Holz gestohlen

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen fiel den Gothaer Polizeibeamten ein 36-jähriger Gothaer in der Fichtestraße auf. Dieser zog einen mit Holz beladenen Handwagen hinter sich her. Dieses Holz hatte er jedoch nicht gekauft, sondern vielmehr von einem nahegelegenen Grundstück entwendet. Das Holz wurde den rechtmäßigen Eigentümern übergeben. Der 36-Jährige durfte anschließend ohne das Holz, dafür jedoch mit einer Anzeige wegen Diebstahls, nach Hause gehen. (dg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

