LPI-GTH: Berauscht mit dem Pkw unterwegs

Arnstadt (ots) - Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch, 17.12.2025 bis Freitag, 02.01.2026 versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Grabsfeld in Arnstadt zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten hierbei ein Fenster und die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden an der Tür und dem Fenster beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei hat die ...

