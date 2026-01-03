LPI-GTH: Berauscht mit dem Pkw unterwegs
Nessetal (ots)
Am Samstag kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei in den Mittagstunden den 44-jährigen Fahrer eines Pkw Audi in der Goldbergstraße. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dg)
