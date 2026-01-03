Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch, 17.12.2025 bis Freitag, 02.01.2026 versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Grabsfeld in Arnstadt zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten hierbei ein Fenster und die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden an der Tür und dem Fenster beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0001088/2026 entgegengenommen. (dl)

