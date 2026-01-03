PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch, 17.12.2025 bis Freitag, 02.01.2026 versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Grabsfeld in Arnstadt zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten hierbei ein Fenster und die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden an der Tür und dem Fenster beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0001088/2026 entgegengenommen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 07:18

    LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Im Zeitraum vom 31.12.2025 bis 02.01.2026 haben bisher unbekannte Personen einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sondershäuser Straße in Arnstadt aufgebrochen und in der Folge Lebensmittel und Reinigungsmittel im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Am Schloss des Kellerverschlages entstand ein Sachschaden von ca. 20 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0000735/2026 entgegen. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:01

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Ilmenau (ots) - Heute Vormittag befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Renault die K43 von Ilmenau in Richtung Wümbach. In einer Rechtskurve verlor die Fahrzeugführerin auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Balkonbrände

    Ilmenau/Stadtilm (ots) - Offensichtlich aufgrund unsachgemäßer Benutzung von Feuerwerkskörpern kam es auf einem Balkon in der Gartenstraße in Stadtilm sowie in der Bergrat-Mahr-Straße in Ilmenau gestern, kurz nach Mitternacht zu Bränden auf Balkonen. In Ilmenau kam die Feuerwehr zum Einsatz. Es entstanden Schäden in Gesamthöhe von schätzungsweise 3.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Verursachern nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren