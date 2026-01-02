PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Ilmenau (ots)

Heute Vormittag befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Renault die K43 von Ilmenau in Richtung Wümbach. In einer Rechtskurve verlor die Fahrzeugführerin auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

