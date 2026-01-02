LPI-GTH: Widerstand geleistet
Gotha (ots)
In den frühen Stunden es Neujahrstages kam es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in der Mozartstraße. Grund dafür war ein augenscheinlich alkoholisierter 17-Jähriger (deutsch). Der Jugendliche leistete erheblichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte und wurde aufgrund dessen fixiert. Zwei Polizeibeamte sowie ein Rettungssanitäter wurden verletzt. Der 17-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der 17-Jährige wurde am frühen Morgen aus dem Gewahrsam entlassen und an Erziehungsberechtigte übergeben. (jd)
