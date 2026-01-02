LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten
Eisenach (ots)
Einen vor einer Gaststätte in der Straße "Nordplatz" befindlichen Zigarettenautomaten öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam am 31. Dezember 2025, gegen 22.30 Uhr. Der oder die Täter entwendeten anschließend Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0000009/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell