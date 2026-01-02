LPI-GTH: Zeugensuche
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen entfernten den Grabschmuck eines Grabes in der Straße "Am Friedhof" und verstreuten diesen im angrenzenden Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30. Dezember 2025, 09.00 Uhr und gestern, 08.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0000352/2026) entgegen. (jd)
