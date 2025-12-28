Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: Auto durch Steinwurf von der Brücke beschädigt - Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.12.2025, auf Sonntag, 28.12.2025, haben noch unbekannte Täter einen Stein von einer Brücke auf die Autobahn geworfen, welcher die Windschutzscheibe einer darunter fahrenden jungen Frau beschädigte. Die 24-jährige Frau blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover befuhr die junge Frau mit ihrem VW Golf gegen 00:45 Uhr die A 352 in Richtung Norden. In Höhe der Landesstraße (L) 383 warfen bislang unbekannte Täter Steine von der Autobahnbrücke. Ein Stein traf die Windschutzscheibe der VW-Fahrerin, durschlug diese jedoch nicht. Die Frau fuhr nach dem Bewurf selbstständig von der Autobahn runter und alarmierte die Polizei. Sie blieb körperlich unverletzt.

Sofort alarmierte Polizeikräfte fahndeten umgehend im Bereich der Autobahnbrücke, konnten die unbekannten Täter jedoch nicht fassen.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen auf der Autobahnbrücke machen oder andere Hinweise zu Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer: 0511-109 5555 zu melden./ pol

