Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 54-Jährige aus Sehnde wohlbehalten zurück

Hannover (ots)

Die seit dem 25.12.2025 von der Polizei Hannover öffentlich gesuchte Frau aus der Region Hannover wurde am 26.12.2025 wohlbehalten wieder aufgefunden und an ihren Wohnort gebracht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Vermisste am 26.12.2025, gegen 10:00 Uhr, im Bereich Langenhagen-Mitte von Anwohnern angetroffen. Nach einer medizinischen Behandlung in einem vorsorglich alarmierten Rettungswagen wurde die Frau wieder an ihren Wohnort gebracht.

Die Hintergründe des Verschwindens oder der Grund ihres Aufenthalts in Langenhagen sind bislang nicht bekannt.

Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen wieder gelöscht./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell