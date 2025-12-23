Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover zieht positive Bilanz zum Weihnachtsmarkteinsatz 2025

Hannover (ots)

Ein funktionierendes Sicherheitskonzept, sichtbare Präsenz und gut abgestimmte Einsatzstrukturen: Die Polizei Hannover blickt zufrieden auf den diesjährigen Einsatz anlässlich der hannoverschen Weihnachtsmärkte zurück. Trotz hoher Besucherzahlen verlief der Einsatz insgesamt ruhig.

Über mehrere Wochen hinweg war die Polizei täglich im Bereich der Weihnachtsmärkte rund um Marktkirche, Kröpcke, Ernst-August-Platz und Lister Meile präsent. Während der Öffnungszeiten an allen Tagen sowie zu besonderen Anlässen, wie der offiziellen Markteröffnung am 24.11.2025, unterstützten die Einsatzkräfte den geordneten Ablauf des vorweihnachtlichen Treibens. Ziel war es, ein sicheres Besuchserlebnis zu ermöglichen - sei es durch präventive Maßnahmen, gezielte Kontrollen oder entschlossenes Eingreifen bei Straftaten. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Besondere Dienste und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen waren jederzeit ansprechbar und griffen bei Bedarf konsequent ein, zum Beispiel mit Platzverweisen oder bei der Ahndung von Straftaten. Hierzu zählten unter anderem Körperverletzungsdelikte, Beleidigungen, Hausfriedensbrüche sowie das Inverkehrbringen von Falschgeld. Mehrfach griffen Einsatzkräfte auch bei medizinischen Notfällen unterstützend ein.

Wesentlicher Bestandteil des Sicherheitskonzepts war auch in diesem Jahr die sichtbare Präsenz der Polizei. Neben uniformierten Kräften auf den Märkten und in der mobilen Wache in der Schmiedestraße waren auch zivile Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die das Geschehen unauffällig beobachteten und bei Bedarf unterstützten. Die Mischung aus präventivem Ansatz und konsequenter Gefahrenabwehr hat sich aus Sicht der Polizei bewährt.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die zu diesem insgesamt positiven Verlauf beigetragen haben, insbesondere den Besucherinnen und Besuchern, die sich besonnen und rücksichtsvoll verhielten und gemeinsam mit den engagierten Einsatzkräften für ein sicheres und besinnliches Weihnachtsmarkterlebnis gesorgt haben /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell