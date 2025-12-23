Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunktkontrolle in Hannovers Innenstadt: Polizei greift gegen mutmaßliche Drogenhändler durch - Verstoß gegen Waffenverbotszone geahndet und Haftbefehl vollstreckt

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover hat am Montag, 22.12.2025, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität und Drogenhandel sowie zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durchgeführt. Die Einsatzkräfte der Polizeistation Raschplatz sowie der Polizeiinspektion Besondere Dienste waren in der gesamten Innenstadt präsent und haben zahlreiche Personen kontrolliert und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizeidirektion Hannover hat am Montag einen mehrstündigen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität und zur Überwachung der geltenden Waffenverbotszone in der Innenstadt durchgeführt. Ziel des Einsatzes war es, insbesondere den Handel mit Betäubungsmitteln an öffentlichen Orten konsequent zu unterbinden und Verstöße gegen das Waffenverbot zu ahnden. Mit der verstärkten Präsenz reagierte die Polizei zudem auf Beschwerden aus der Bevölkerung sowie von Gewerbetreibenden.

Die Einsatzkräfte kontrollierten vom Nachmittag an und bis in die späten Abendstunden zahlreiche Personen. Darunter zwei 16-Jährige, die gegen 16:40 Uhr an der Andreaestraße dabei beobachtet wurden, wie sie zwei Personen Marihuana verkauften. Die Betäubungsmittel - jeweils 1,2 Gramm und 1,05 Gramm - konnten bei den Käufern sichergestellt werden. Bei den Jugendlichen wurden zudem mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf wurde einer der Jugendlichen in der Schillerstraße erneut beim Verkauf von 4,98 Gramm Marihuana an einen Mann beobachtet. Auch hier folgte eine Sicherstellung.

Um 16:45 Uhr gerieten zwei weitere Tatverdächtige in der Schmiedestraße ins Visier der Polizei. Die 32 und 35 Jahre alten Männer wurden mit Klemmleistenbeuteln voller Marihuana und Bargeld angetroffen. Es besteht der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden 1,55 Gramm und 4,06 Gramm Marihuana sichergestellt. Zudem führte einer der Männer ein Pfefferspray mit sich, was in der Waffenverbotszone nicht gestattet ist. Das Pfefferspray wurde in amtliche Verwahrung genommen und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

Gegen 17:30 Uhr wurde im Tunnel zwischen der Lister Meile und dem Raschplatz ein weiterer Tatverdächtiger kontrolliert. Bei dem 28-Jährigen konnten 2,18 Gramm Heroin sichergestellt werden. Auch hier besteht der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Am Abend setzte sich die Kontrolltätigkeit fort: Um 20:30 Uhr wurde in der Andreaestraße ein 19 Jahre alter Mann dabei beobachtet, wie er Marihuana an einen anderen Mann verkaufte. Die Ware wurde beschlagnahmt. Kurz darauf, um 20:40 Uhr, wurde ein weiterer Tatverdächtiger in der Andreaestraße beim Verkauf von 1,44 Gramm Marihuana beobachtet. Bei der anschließenden Durchsuchung des 24-Jährigen wurden weitere 0,84 Gramm Marihuana und 10 Euro Dealgeld sichergestellt.

Um 20:51 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen Käufer von Betäubungsmitteln, bei dem ein gültiger Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der 47-Jährige wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam Hannover zugeführt.

Gegen 21:08 Uhr wurde ein Tatverdächtiger trotz eines zuvor ausgesprochenen Platzverweises erneut am Kiosk in der Schiller-/Andreaestraße angetroffen. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen in der Mehlstraße wurden 8,21 Gramm Marihuana sowie elf neuwertige szenetypische Klemmleistenbeutel sichergestellt. Der Verdacht des Handeltreibens mit Marihuana liegt nahe. Um 21:15 Uhr wurde der 20-Jährige in der Georgstraße erneut angetroffen, obwohl ihm zuvor ein Platzverweis ausgesprochen worden war. Zur Durchsetzung des Platzverweises nahm ihn die Polizei nun in Gewahrsam.

Um 21:25 Uhr bemerkten die eingesetzten Polizeikräfte, wie ein 33-Jähriger in der Andreaestraße Marihuana an zwei Käufer abgab. Insgesamt wurden 0,56 Gramm, 1,12 Gramm und 1,42 Gramm Marihuana sowie mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. /ram, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell